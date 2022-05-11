الصحافيون في ايران يدينون جريمة اغتيال شيرين ابوعاقلة

وجاء في بيان هؤلاء الصحافيين، "اننا ندين بشدة جريمة الكيان الصهيوني التي ادت الى استشهاد مراسلة قناة الجزيرة شيرين ابوعاقلة عندما كانت تقوم بواجبها الانساني دفاعا عن تطلعات القدس الشريف".

وطالب البيان، منظمة الامم المتحدة وسائر المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان، باتخاذ موقف صارم ضد الجرائم النكراء من جانب الكيان الصهيوني والتي تستهدف المراسلين ولاسيما الشهيدة شيرين ابوعاقلة.

واكد الصحافيون الايرانيون، على ضرورة التصدي بحزم وادانة سلوكيات الكيان الصهيوني الاجرامية المتمثلة بقتل الصحافيين.

يذكر ان بيان الادانة هذا، بجريمة اغتيال مراسلة الجزيرة في فلسطين المحتلة الشهيدة شيرين ابوعاقلة، صدر اليوم على لسان نحو 60 صحافيا واعلاميا ايرانيا بمختلف الفئات المرئية والمسموعة والمقروءة، ومنها وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا) و وكالة فارس للانباء و وكالة تسنيم للانباء و وكالة الاذاعة والتلفزيون الايراني و الوكالة الطلابية للانباء.

انتهى ** ح ع

