ايران تدين جريمة القتل المتعمد الذي طال مراسلة الجزيرة

وقدم "خطيب زادة"، بالمناسبة، العزاء الى اسرة الفقيدة وشبكة الجزيرة و"المراسلين الذين يؤمنون بمبادئ فلسطين والقدس الشريف".

واعتبر متحدث الخارجية، ان هذه الخطوة الاجرامية التي اقدم عليها الكيان الصهيوني، مثالا واضحا على عدم احترام هذا الكيان لدور الصحافة والاعلام والمراسلين في سياق تنوير الراي العام؛ وذلك خلافا لما تروج له المنظومة الاعلامية الصهيونية المزيفة و وسائل الاعلام المنضوية تحتها والتي تعمد الى الحؤول دون نشر الحقائق والاخبار الصحيحة حتى لو كلف ذلك قتل الصحافيين.

كما طالب المنظمات الدولية ومؤسسات حقوق الانسان والاتحادات الاعلامية في العالم، ان تجري تحقيقات مستقلة في جريمة قتل السيدة شيرين ابوعاقلة وتحميل الكيان الصهيوني المسؤولية عن هذه الجريمة.

ولفت خطيب زادة، بان اقتراح فتح تحقيق من جانب الكيان الصهيوني فيما يخص هذه الجريمة، انه محاولة واهية في سياق الاسقاط والهروب نحو الامام من جانب هذا الكيان.

انتهى ** ح ع

