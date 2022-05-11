رئيسي : ايران ترحّب بالجهود الهادفة لتعزيز العلاقات بين طهران وبروكسل

واضاف "رئيسي"، خلال اتصال هاتفي اليوم الاربعاء مع رئيس وزراء بلجيكا "الكساندر ديكرو" : ان العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قائمة منذ فترة طويلة على اسس الاحترام والمصالح المتبادلة؛ مؤكدا بان الجمهورية الاسلامية تدعم الجهود التي تهدف الى تعزيز وتوسيع هذه الاواصر.

كما دعا الى تفعيل الطاقات الكامنة في كلا البلدين، لما في ذلك من تاثير لرفع مستوى التعاون المشترك.

في المقابل، اكد رئيس الوزراء البلجيكي على اهمية العلاقات العريقة والايجابية التي تربط بلاده بايران.

وتطلع "ديكرو"، خلال مباحثاته الهاتفية مع "اية الله رئيسي" اليوم، الى استمرار المضي نحو توسيع التعاون الايراني البلجيكي، وذلك في ضوء جهود مسؤولي البلدين؛ مردفا ان بلجيكا ترغب في تعزيز العلاقات ولاسيما الاقتصادية مع ايران.

انتهى ** ح ع

