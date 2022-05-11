١١‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ٧:٣٠ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84749625
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الايرانية مهتا عبداللهي تحصد الذهبية في بطولة القوس والسهم الاسيوية

الايرانية مهتا عبداللهي تحصد الذهبية في بطولة القوس والسهم الاسيوية

طهران / 11 ايار / مايو / ارنا – احرزت الرامية الايرانية "مهتا عبداللهي" الميدالية الذهبية خلال بطولة اسيا للرماية بالقوس والسهم – فرع الريكرو التي اختتمت اليوم الاربعاء في مدينة السليمانية باقليم كردستان العراق.

واقيمت اليوم منافسات الريكرو النسوية الفردية ضمن المرحلة الثانية من بطولة اسيا، حيث استطاعت السيدة مهتا عبداللهي ان تهزم غريمتها الهندية 6-2 وتفوز بالميدالية الذهبية لهذه البطولة.

انتهى ** ح ع  
 

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