المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية يدين اغتيال الاعلامية شيرين ابوعاقلة

واشاد هذا البيان بجهود "الاعلاميةالفلسطينية – المسيحية" الشهيدة شيرين ابوعاقلة، عبر حضورها على مدى 25 عاما في ساحات المواجهة ضد الكيان الصهيوني لتغطية الملاحم الكبرى التي يسطرها الشعب الفلسطيني الابي.

واعربت الامانة العامة لمؤتمر دعم الانتفاضة الفلسطينية (التابع لمجلس الشورى الاسلامي في ايران)، بالمناسبة، عن تضامنها ومواساتها مع شعب فلسطين المظلوم والصامد وايضا حركات المقاومة وجميع الاحرار في ارجاء العالم.

واكد هذا البيان، بان الصهاينة السفاكين اظهروا من خلال قتل الاعلامية الفلسطينية – المسيحية الشهيدة شيرين ابوعاقلة، انهم بلغوا ادنى مستويات الذل والدناءة والوحشية.

واضاف، ان الكيان الصهيوني كشف بهذه الجريمة النكراء انه لا يميز بين المسلم والمسيحي او اتباع سائر الديانات في استهدافه بدعم الكيان الامريكي، الانسانية جمعاء.

ولفت البيان، الى ان واقعة استشهاد الاعلامية (الفلسطينية المسيحية) شيرين ابوعاقلة، ستعيد الى خواطر الشعوب من جديد ذكرى تضحيات القائد الشهيد "الحاج قاسم سليماني" الذي دافع بكل شجاعة عن جميع الشعوب بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية او المذهبية لاسيما المسيحيين في العراق وسوريا، من بطش داعش والتكفيريين؛ ليرتقي شهيدا بواسطة ارهاب الدولة الامريكي.

كما خاطب الانظمة المطبعة مع الكيان الصهيوني، من ان واقعة استشهاد الاعلامية شيرين ابو عاقلة، حملت رسالة مهمة الى قادة هذه الانظمة بانهم مسؤولون امام الشعب الفلسطيني البطل وسائر الشعوب الحرة، لكونهم اصبحوا شركاء في الجرائم التي يرتكبها الكيان المحتل؛ وبما يلزم عليهم ان يتخلصوا من هذه الوصمة المشينة قبل ان تقرر الشعوب على ذلك.

وطالبت الامانة العامة لمؤتمر دعم الانتفاضة الفلسطينية في ختام بيانها، لجنة حقوق الانسان الدولية بإدانة جرائم الكيان الصهيوني العنصري، كما اكدت على ضرورة شطب عضوية "اسرائيل" من لجنة حقوق الانسان؛ واهابت بالبرلمانات في انحاء العالم ايضا لتدرج على جدول اعمالها موضوع طرد الكيان الصهيوني والتنديد بجريمة قتل الاعلامية شيرين ابوعاقلة والوقوف دقيقة صمت في اول اجتماع لها عقب هذه الواقعة اجلالا لمقام هذه الشهيدة.

انتهى ** ح ع



