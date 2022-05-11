مدير عام "ارنا": اغتيال صحفية دليل على تجاهل الكيان الصهيوني للمبادئ الانسانية

وقدّم نادري في هذه البرقية التي بعثها الاربعاء التعازي الحارة والمواساة، بالنيابة عن العاملين في وكالة "ارنا" وبالاصالة عن نفسه، لرئيس مجلس ادارة شبكة "الجزيرة" الشيخ حمد بن ثامر محمد آل ثاني ولجميع الصحفيين ورؤساء التحرير والعاملين في الشبكة، معربا عن اسفه لاستشهاد مراسلة الشبكة على يد القوات الصهيونية في الاراضي المحتلة حين اداء مهمتها قرب مخيم الفلسطينيين المظلومين.

واضاف: ان استشهاد السيدة شيرين ابو عاقلة خلال مهمتها الخبرية لاطلاع العالم على مظلومية الشعب الفلسطيني، اثبت بان القضية الفلسطينية الكبرى مازالت حية تنبض ومازال هنالك احرار يضحون بحياتهم في الدفاع عن هذه القضية والتصدي لمحتلي القدس.

وقال نادري: انني اطلب بدوري من منظمات حقوق الانسان الا تمرّ من هذه الجريمة مرور الكرام وان تتابع من دون استخدام معايير مزدوجة، عقوبة مثل هذا السلوك التعسفي الاجرامي الذي قام به الصهاينة.

يذكر ان قوات الاحتلال الصهيوني اغتالت مراسلة شبكة الجزيرة شيرين ابو عاقلة حينما هاجمت صباح الاربعاء مخيم جنين في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

انتهى ** 2342