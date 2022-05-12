استشهاد مراسلة الجزيرة ازاح ستارا آخر من همجية ووقاحة الصهاينة

وادان حجة الاسلام ايماني بور في بيان اصدره الاربعاء هذه الجريمة الصهيونية وقال: ان استشهاد الصحفية حاملة الهموم وذات الباع الطويل شيرين ابو عاقلة مراسة شبكة الجزيرة حين اداء مهمتها في تغطية جرائم الكيان الغاصب للقدس في جنين، قد ازاح ستارا آخر من همجية ووقاحة هذا الكيان الاحتلالي امام انظار العالم.

واضاف: ان الاستهداف المتعمد للشهيدة ابو عاقلة من قبل الصهاينة اثبت بوضوح مدى الهلع الحاصل في صفوف الصهاينة من مهمة التنوير من قبل وسائل الاعلام والصحفيين واصحاب الفكر في جهاد التبيين ضد الطبيعة المزيفة للكيان الاحتلالي,

واعتبر حجة الاسلام ايماني بور، الشهيدة ابو عاقلة من شهداء جهاد التبيين امام اعداء الانسانية الالداء "هذه الصحفية المسؤولة التي عملت خلال نشاطها الاعلامي دوما لتبيين مظلومية الشعب الفلسطيني وسكان القدس بمهارة وتبحر متميز".

واكد بان استشهاد هذه السيدة الصحفية سيلقي بمسؤولية جسيمة على عاتق سائر المجاهدين في مجال الكشف عن جرائم الكيان الصهيوني وسيكون مآل هذا المسار المشرق والمقدس هو تحرير القدس الشريف وتطهير المنطقة وارض فلسطين من دنس المحتلين.

انتهى ** 2342