"الجهاد الإسلامي": استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة جريمة دامغة شاهدة على إرهاب الاحتلال

واورد موقع "فلسطين اليوم" بيانا صادرا عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين جاء فيه: في استمرار لعدوان الاحتلال وجرائمه الإرهابية أقدم جيش الاحتلال على ارتكاب جريمة بشعة استهدفت هذه المرة الصحفيين الذين ينقلون الحقيقة ويفضحون الاحتلال ويوثقون جرائمه، حيث تم إطلاق النار من قبل قناصة الاحتلال صوب الصحفيين أثناء تغطيتهم لاقتحام جنود الاحتلال لمخيم جنين صباح اليوم ما أدى لإصابة مراسلة قناة الجزيرة الصحفية شيرين أبو عاقلة التي استشهدت بعد نقلها للمستشفى. كما أصيب زميلها الصحفي علي السمودي في الكتف.

واضاف: إننا في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ندين بأشد العبارات هذه الجريمة النكراء، التي حاول الاحتلال عبرها قتل الصورة والكلمة التي تلاحق عدوانه وإرهابه.

وتابع البيان: إن استهداف الاعلام والاعتداء على الصحفيين نهج ثابت في سياسة الاحتلال والشواهد على ذلك عديدة.

وتقدمت الحركة "بخالص التعازي لعائلة الصحفية شيرين أبو عاقلة، ولكافة زملائها في الوسط الإعلامي الفلسطيني والعربي ولزملائها في قناة الجزيرة" متمنية "السلامة والشفاء للصحفي الفلسطيني علي السمودي".

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