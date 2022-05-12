الدور الاممي حيال الملف اليمني يتماشى مع السياسات الامريكية

وفي تصريح خاص لوكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا) اعرب "الاسد" عن اسفه من ان دول تحالف العدوان لم تلتزم بالهدنة المتفق عليه امميا ؛ مبينا ان "الخروقات العسكرية ماتزال مستمرة من قبل دول العدوان وادواتها، واغلاق مطار صنعاء وعرقلة وصول المشتقات النفطية الى ميناء الحديدة ما يزال مستمرا" .

واكد، على ان "دول تحالف العدوان تسعى لافشال الهدنة التي تعتبرها جزءا من التكتيك العسكري في سياق حربها العدوانية على الشعب اليمني"؛ محذار من ان "دول التحالف هي من ستتحمل تبعات اي فشل للهدنة، وان انعكاسات فشلها قد يشمل عمق العدو السعودي والاماراتي ".

واستطرد القيادي في حركة انصار الله : في حال استمرت الخروقات العسكرية من قبل تحالف دول العدوان، وعرقلة وصول المشتقات النفطية الى ميناء الحديدة ومنع الرحلات التجارية المتفق عليها من والى مطار صنعاء الدولي فقد تعيد القيادة في صنعاء النظر في استمرار مزعوم هذه الهدنة".

ولفت، الى ان "حالة اعادة التدوير من منظومة ادوات تحالف العدوان كتشكيل ما يسمى المجلس الرئاسي يعد من المواضيع التي تتبناها واشنطن والرياض في مسار ترميم تشكيلاتها المليشاوية وتدشين مرحلة مقبلة من التصعيد العسكري، وهو شأن يخص تحالف العدوان ولا يعني ابناء الشعب اليمني".

وخلص حزام الاسد الى القول : عند وقف العدوان وفك الحصار عن الشعب اليمني، بإمكان اي طرف معتدي سواء دولي او اقليمي او حتى مرتزقتهم ان يفاوض؛ ودائما ايادينا ممدودة للسلام العادل والمشرف الذي يحفظ للشعب اليمني عزته وكرامته وللبلد سيادته واستقلاله وامنه واستقراره.

انتهى ** ح ع

