١٢‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ١٠:٣٤ ص
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84750089
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السفير الايراني الجديد يحظى بترحيب العراقيين جميعا

السفير الايراني الجديد يحظى بترحيب العراقيين جميعا

بغداد / 12 ايار / مايو / ارنا –اقامت السفارة الايرانية في بغداد (الاربعاء) مراسم تعارف واستقبال بحضور سفير الجمهورية الاسلامية الجديد "محمد کاظم آل صادق"، حضرها ممثلون عن جميع اطياف المجتمع العراقي تقريبا؛ بمن فيهم زعماء العشائر وقادة التيارات السياسية ورجال الدين سنة وشيعة وايضا ممثلين عن الاقليات الدينية والاقوام والمفكرين رجالا ونساء.

وافاد مراسل "ارنا" لدى العراق، ان هذا الحضور الكبير والفريد من نوعه لابناء الشعب العراقي، قام على مدى 3 ساعات، بتقديم التهاني واكاليل الزهور الى السفير الايراني الجديد؛ مما يدل على انه يحظى بحفاوة خاصة لدى العراقيين. 

ولايخفى ان "ال صادق" شغل على مدى سنوات نائبا لسفير الجمهورية الاسلامية، ويتمتع بخبرة سياسية واسعة وينتسب الى اسرة ال اصادق الشهيرة في الوسط الديني والحوزة العلمية بالنجف الاشرف؛ مما يجعل منه شخصا مرحبا به لدى علماء الدين الشيعة والسنة والسياسين وزعماء العشائر والاعلاميين والقادة العسكريين في العراق.

انتهى ** ح ع 

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