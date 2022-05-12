العاروري : اغتيال ابو عاقلة يؤكد ان الاحتلال لا ينفع معه الا المقاومة

وقدم "العاروري"، في حديث لقناة الأقصى، التعازي لعائلة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، التي استشهدت برصاص الغدر الصهيوني صباح الاربعاء في مخيم جنين.

واكد : إن أبو عاقلة شهيدة بطلة، ناضلت من أجل فلسطين وقدمت حياتها فداء للحقيقة.

واضاف القيادي في المقاومة الفلسطينية، ان "شيرين" أحد رموز نضال الشعب الفلسطيني الذي سيتوج بزوال الاحتلال.

ودعا العاروري لضرورة محاسبة الكيان الصهيوني على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني وخاصة عملية قتل الصحفية أبو عاقلة.

واستطرد : ان اغتيال الصحفية أبو عاقلة آلمنا جميعاً، لكنه لن يثنينا عن مواصلة معركتنا وسيزيدنا عزيمة لتحقيق العدالة.

وحمّل نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استهداف الصحفية الفلسطينية؛ لأنها حملت كاميرتها وأرادت فضح جرائمه.

كما عبر عن فخره بمقاومة مخيم جنين؛ مصرحا أن "الشعب الفلسطيني لن يتعب من قتال الاحتلال ولن تخور عزائمنا حتى خروجه من كل فلسطين".

وخلص الى القول، بان "الرسالة مستمرة ولن تتوقف رغم الحزن باستشهاد الصحفية شيرين، وأن ما يقوم به الإعلاميون والصحفيون من فضح جرائم الاحتلال يربك العدو".

انتهى ** ح ع

