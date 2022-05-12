تاكيد ايراني قطري على تنمية العلاقات التجارية بين البلدين

كما تطرقا الى التوافقات التي ابرمها وزير الصناعة الايراني خلال زيارة رئيس الجمهورية الاسلامية اية الله رئيسي، قبل 3 اشهر الى الدوحة، مضافا الى استعراض محاور التعاون بين طهران والدوحة التي سيتم مناقشتها في الاجتماع الثامن للجنة التعاون الاقتصادي المشتركة والمرتقب الشهر القادم في الدوحة.

و وصل امير دولة قطر "الشيخ تميم بن حمد آل ثاني" الى طهران، ظهر اليوم الخميس؛ يرافقه وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى، وكان في استقباله النائب الاول لرئيس الجمهورية "محمد مخبر".

كما اقيمت في قصر سعد اباد بطهران، مراسم استقبال رسمية بحضور رئيس الجمهورية "اية الله سيد ابراهيم رئيسي"، لامير دولة قطر الزائر.

وتاتي زيارة امير قطر الحالية لطهران، ردا على زيارة "اية الله رئيسي" قبل 3 اشهر الى الدوحة؛ وسيتم خلالها مناقشة العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

انتهى ** ح ع

