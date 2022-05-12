رئيسي يؤكد على طاقات ايران وقطر لتطوير التعاون الثنائي والاقليمي والدولي

وخلال اللقاء مع امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في طهران اليوم الخميس، اشار آية الله ابراهيم رئيسي الى زيارته الناجحة التي قام بها قبل فترة الى الدوحة ووصف العلاقات بين البلدين بانها اخوية وقال: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية اثبتت صداقتها في الايام الصعبة لاصدقائها واشقائها ومنها دولة قطر الصديقة والشقيقة.

واكد رئيس الجمهورية على طاقات ايران وقطر لتطوير التعاون الثنائي والاقليمي والدولي واضاف: ان طاقات البلدين لا يمكنها ان تكون فقط في خدمة تطوير العلاقات الثنائية بل يمكنها ايضا ان تشكل ارضية لمواجهة التحديات الموجودة في المنطقة.

كما اكد آية الله رئيسي ضرورة تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين ايران وقطر واضاف: ان جزءا من توافقاتنا خلال زيارتنا الى قطر قد نفذت وسنتباحث ونتخذ القرار في هذا اللقاء لتحقيق حدها الاقصى.

وقال: ان تنمية التعاون بين البلدين خاصة في قطاعات السياحة والترانزيت والموانئ والبحر والطاقة وكذلك زيادة التعاون التجاري والاستثماري خلال الاشهر الاخيرة مؤشر لعزم وارادة طهران والدوحة لتنمية العلاقات بين البلدين.

واعتبر رئيس الجمهورية طاقات ومميزات ايران الجغرافية والسياسية والاقتصادية منقطعة النظير بانها توفر الارضية لتنمية التعاون الاقليمي والامن والرخاء لشعوب المنطقة وقال: نحو ندعو الى انهاء الحصار المفروض على اليمن والاستقرار وحكومة قوية في العراق وخروج المحتلين من سوريا وتشكيل حكومة شاملة في افغانستان.

وقال: ان فلسطين هي قضية العالم الاسلامي الاولى ويجب ان تتوقف اعتداءات الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني سريعا.

*امير قطر

بدوره اعرب امير قطر عن سروره لزيارته الى طهران ووصف الزيارة التي قام بها الرئيس الايراني الى الدوحة قبل فترة بانها كانت مهمة جدا ومؤثرة وان تاريخ العلاقات بين البلدين ينقسم الى ما قبل وما بعد تلك الزيارة مؤكدا رغبة بلاده الجادة بتنفيذ توافقات تلك الزيارة وتطوير العلاقات بين البلدين خاصة في المجالات التجارية والاقتصادية.

واعتبر الشيخ حمد مواقف ايران وقطر بانها متسقة ومتماثلة حول الكثير من القضايا الاقليمية، معلنا الاستعداد لتطوير التعاون في مجال قضايا سوريا والعراق وفلسطين واليمن وافغانستان.

واشار امير قطر الى الدور المهم لايران في مختلف القضايا الاقليمية واكد ضرورة حفظ امن وكرامة شعوب المنطقة وحقها في تقرير المصير، معتبرا التدخلات الخارجية السبب في تدهور الاوضاع المعيشية في بعض دول المنطقة.

واعتبر قوة ايران بانها لصالح امن واستقرار المنطقة واكد ضرورة الغاء الحظر المفروض على ايران، لافتا الى ان ايران تصمد منذ اكثر من 40 عاما امام مختلف انواع الهجمات والضغوط وهي المنتصرة في هذا الصراع باعتراف الغربيين انفسهم.

وخلال اللقاء استعرض الرئيس الايراني وامير قطر الاتفاقيات التي تم التوصل اليها خلال زيارة آية الله رئيسي الى الدوحة، ومدى التقدم الحاصل في كل منها واكدا ضرورة المتابعة حتى تحقيق جميع الاتفاقيات المبرمة.

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