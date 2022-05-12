١٣‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ٣:٥٠ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84750955
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منتخب ناشئة ايران بكرة السلة يفوز على نظيره اللبناني

منتخب ناشئة ايران بكرة السلة يفوز على نظيره اللبناني

طهران / 13 ايار/مايو/ارنا- حقق منتخب ناشئة ايران بكرة السلة فوزا مهما على نظيره اللبناني بنتيجة 72-67 ضمن منافسات بطولة غرب آسيا تحت سن 16 عاما الجارية في العاصمة الاردنية عمان.

وانتهى الربع الاول من المباراة التي جرت مساء الخميس بنتيجة 23-17 لصالح لبنان وانتهى الربع الثاني بالتعادل 17-17 الا ان ايران تفوقت في الربع الثالث الذي انهته لصالحها 25-6 وتفوق لبنان في الربع الاخير بنتيجة 21-14 لتنتهي المباراة لصالح ايران 72-67 .

وكان منتخب ناشئة ايران قد حقق فوزا عريضا على نظيره السوري بنتيجة 99-50 في الجولة الاولى من تصفيات بطولة غرب اسيا بكرة السلة.

وستلتقي ايران مع الاردن اليوم الجمعة ومع العراق غدا السبت.

ويمثل منتخب ناشئة ايران في هذه البطولة الجارية في الاردن كل من: مهراب علم ‌بيكي، معین ‌رضا کاظمي ‌زاده، محمد مهدی حیدري، محمد امیني، یاسین سمیعي، ایمان دلیرزهان، مجتبی یعقوبي، ماني ایزدبناه، حسین مهدیان، صارم جعفري، محمد امین خسروي، صدرا رضائي.

انتهى ** 2342

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