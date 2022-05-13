المنتخب الوطني الإيراني يتوج بلقب بطولة بغداد السلام الدولية للجودو

وفي النهائيات، مساء أمس (الخميس)، تغلب منتخبنا الوطني للجودو على نظيره العراقي في منافسات الفرق ليفوز بالبطولة في نهاية المطاف.

وضم فريق الجودو الإيراني في مرحلة النهائيات، كلا من حميدرضا بابي (73 كغم)، ومحمد صديقي (81 كغم)، ومهدي فتحي بور وقاسم باغتشقي (90 كغم)، وحميد رضا ملك زاده في الوزن الثقيل (فوق 100 كغم).

وبعد تحقيق فوزين، تأهل المنتخب الوطني الإيراني الى النهائيات ليتوج بالبطولة بعد أن فاز على مضيفه العراقي.

وحضر حفل تقليد الميداليات وزير الرياضة، ورئيس اللجنة الاولمبية الوطنية، ورئيس اتحاد الجودو العراقي.

وكان قبل ذلك قد فاز المنتخب الوطني الإيراني للجودو في مباريات الفردي لبطولة بغداد السلام الدولية 2022 بميدالية ذهبية واحدة، وفضيتين اثنتين، وأربع برونزيات.

وفي نهاية المنافسات، تتدرب حاليا المنتخبات المشاركة بالبطولة وهي كل من العراق وإيران والمغرب وتونس وتركيا والأردن والكويت وسوريا وليبيا في معسكر مشترك لمدة أسبوع.

انتهى**أ م د