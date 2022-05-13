انطلاق معرض طهران الدولي الـ26 للنفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات

وحضر حفل الافتتاح وزير النفط الإيراني جواد أوجي وكبار المسؤولين والخبراء الإيرانيين في قطاع النفط، ورئيس مجلس الشورى الإسلامي، محمد باقر قاليباف وعدد من نواب المجلس في المقر الدائم للمعارض الدولية في طهران.

ومع ازدهار صناعة النفط هذا العام من جديد، شهد المعرض مشاركة 44 شركة أجنبية من 11 دولة بما يشمل إيطاليا وإسبانيا والإمارات وكوريا الجنوبية وسويسرا وألمانيا وأوكرانيا وجنوب إفريقيا وبلجيكا الى جانب 1200 شركة إيرانية.

وأبواب المعرض مفتوحة للجمهور يوميا من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الخامسة مساء الى 16 أيار/مايو الجاري .

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