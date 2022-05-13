وزير الخارجية الإيراني ينعي الشيخ خليفة بن زايد

وجاء في برقية وزير الخارجية الإيراني، "تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان".

وتقدم أميرعبداللهيان في برقيته بأحر التعازي لوزير الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، سائلا الباري تعالى أن "يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والغفران وأن يلهم أسرة آل نهيان الكريمة جميل الصبر والسلوان".

وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، الذي وافته المنية اليوم (الجمعة).

كما أعلنت دولة الإمارات الحداد الرسمي على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لمدة 40 يوماً وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتباراً من اليوم.

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