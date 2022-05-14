ایران...انخفاض کبیر في وفیات کورونا رغم الحظر

وحينما استلمت الحكومة الايرانية الحالية مهام الامور قبل عدة اشهر كان العدد قد تجاوز 700 حالة وفاة يوميا الا انه وفي ظل الجهود المبذولة من قبل الحكومة والاجراءات الحثيثة التي قامت بها ومنها زيادة التطعيم على نطاق واسع واستيراد اللقاحات وتعزيز الانتاج المحلي للقاح فقد شهدت حالات الاصابة والوفيات انخفاضا تدريجيا مستمرا حتى بلغ احادي الرقم خلال الفترة الاخيرة.

وتشير الاحصائيات الى ان اجمالي عدد اللقاحات التي تم تطعيمها في البلاد للمراحل الثلاث بلغ نحو 150 مليون جرعة لغاية الان.

وقد تحقق هذا الامر رغم الحظر الجائر المفروض على البلاد خاصة فيما يتعلق بالاجهزة الطبية والادوية اللازمة، من قبل اميركا ومواكبتها من قبل الغرب خاصة بريطانيا وفرنسا والمانيا.

وتشير احدث الاحصائيات الى ان معدل الوفيات اليومي بسبب كورونا في اميركا بلغ خلال الاسبوع الاخير 305 حالات وفي بريطانيا 224 حالة وفي المانيا 144 وفي فرنسا 93 حالة فيما بلغ في ايران 8 حالات فقط.

انتهى ** 2342