١٤‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ١٠:٠٣ ص
رقم الصحفي: 3087
رمز الخبر: 84751994
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ايران تحصد 3 میدالیات في بطولة کأس "بيتكو سيراكوف" للمصارعة في بلغاريا

ايران تحصد 3 میدالیات في بطولة کأس "بيتكو سيراكوف" للمصارعة في بلغاريا

طهران/ 14 أیار/ مایو/ ارنا- حصد المنتخب الایراني للمصارعة في منافسات بطولة کأس "بيتكو سيراكوف" الدولية المقامة في بلغاريا 3 میدالیات ملونة من بينها ذهبية واحدة.

وتقلد "محمدرضا رستمي" في وزن الـ 72 كغم ميدالية ذهبية و"مرتضی غوثي" في وزن الـ97 کغم میدالية فضية و"علیرضا حسنوند" في وزن الـ۱۳۰ کغم میدالية برنزية.

وتقام منافسات بطولة كأس "سیراکوف" الدولية للمصارعة الرومانية في الفترة من 12إلى 15 مایو 2021 في فئة أقل من 23 عامًا في بلغاريا.

وهذه هي تشكيلة المنتخب الایراني للمصارعة الرومانية:

60 كغم: امید آرامي وامیررضا ده بزرکي
72 كغم: محمد رضا رستمي
77 كغم: محمد حسين آذرم دخت
82 كغم: محمد حسين محمودي
87 كغم: حميد رضا بادكان
97 كغم: مرتضى غوثي
130 کغم: علي رضا حسنوند

انتهی**3269

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