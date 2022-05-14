ايران تحصد 3 میدالیات في بطولة کأس "بيتكو سيراكوف" للمصارعة في بلغاريا

وتقلد "محمدرضا رستمي" في وزن الـ 72 كغم ميدالية ذهبية و"مرتضی غوثي" في وزن الـ97 کغم میدالية فضية و"علیرضا حسنوند" في وزن الـ۱۳۰ کغم میدالية برنزية.

وتقام منافسات بطولة كأس "سیراکوف" الدولية للمصارعة الرومانية في الفترة من 12إلى 15 مایو 2021 في فئة أقل من 23 عامًا في بلغاريا.

وهذه هي تشكيلة المنتخب الایراني للمصارعة الرومانية:

60 كغم: امید آرامي وامیررضا ده بزرکي

72 كغم: محمد رضا رستمي

77 كغم: محمد حسين آذرم دخت

82 كغم: محمد حسين محمودي

87 كغم: حميد رضا بادكان

97 كغم: مرتضى غوثي

130 کغم: علي رضا حسنوند

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