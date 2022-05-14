قريباً.. انطلاق مؤتمر ومعرض "ايران اسکوکواکس" الدولي

ويشكّل هذا المعرض الذي يحمل عنوان "ايران اسکوکواکس" فرصة مثالية لتنمية التعاون الاقتصادي بين ايران والدول الأعضاء في المنظمة والدول المجاورة لايران، ويسلّط الضوء على توسيع آفاق التعاون في مجالات الصناعة والمعادن والتجارة والزراعة والخدمات النفطية، والغاز والبتروكيماويات والطاقة، علاوة على الذكاء الاصطناعي والعلوم المعرفية، والسايبرية، والمعلوماتية والديجيتال.

وينعقد المعرض في الفترة من 12 إلى 15 يوليو/تموز من العام الجاري في العاصمة طهران، في مركز مؤتمرات القمم ومركز المعارض الدولي شهر آفتاب EXIBIRAN (طهران، أوتوستراد الخليج الفارسي).

وتتمحور أهداف إيران في الانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون وعقد المعرض المذكور فيما سلف حول المحاور التالية: الحفاظ على سوق استهلاكي كبير ومستدام للصادرات النفطية وغير النفطية وتوسيع آفاقه، وتلبية بعض الاحتياجات التكنولوجية للبلاد والمواد الخام والأدوات الوسيطة المطلوبة من خلال

الصناعات، الاستفادة من الإمكانيات والقدرات الاقتصادية للصين، وتعزيز التجارة البحرية، والتوصل إلى اتفاق بشأن الامتيازات والإعفاءات الجمركية، وتعزيز التجارة مع دول شرق آسيا، والاستفادة من فرص نادي الطاقة بين دول منظمة شنغهاي للتعاون، ورفع قدرة إيران في مجال الترانزيت والنقل، واجتذاب

أكبر قدر من المنفعة في مبادرة الحزام والطريق (المشروع الصيني لتعزيز الإقتصاد في قارة آسيا)، وتسهيل التعاون في مجال عقاقير محددة وأنشطة قائمة على المعرفة، واستقطاب الاستثمار الأجنبي، وخلق فرص لجذب الموارد في اتحاد البنوك SCO والمبادرة لتأسيس إيران بنكا دوليا مشتركا مع وجود دول

منظمة شنغهاي للتعاون والدول المجاورة لإيران (مجموعة 18+ 8)، وتشكيل منطقة تجارة حرة مع الدول الأعضاء في المنظمة والدول المجاورة لايران، وإنشاء منظمة تنمية التجارة الدولية بين دول مجموعة (18+ 8).

وتدور المواضيع المقترحة لمؤتمر "ايران اسکوکواکس"، الذي ستشارك فيه 26 دولة عضو في منظمة شنغهاي للتعاون، في فلك المحاور التالية:



-الآفاق الواعدة لتنمية تعاون المنظمة في الدول الأعضاء

-التعاون والاستثمار المشترك في تطوير مشاريع النفط والطاقة

-تحديات واستراتيجيات تطوير التعاون الاقتصادي المشترك

-التعاون التكنولوجي والصناعي في مختلف المجالات: الصناعات الغذائية والطب والسيارات والصلب والشركات المعرفية والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من المجالات المتعددة.



جدير بالذكر أن الموقع الرسمي لهذه الظاهرة الاقتصادية (https://iranscocoex.com/) يشير الى ان جماهير هذا الحدث الاقتصادي البارز يشكّلون نصف سكان الارض نظرا للدول المشاركة فيه.

ويشارك في مؤتمر "ايران اسکوکواکس" الاقتصادي الدولي، أكثر من 350 شركة إيرانية، وأكثر من 250 شركة من منظمة شنغهاي للتعاون، ومن المتوقع مشاركة أكثر من 3000 زائر أجنبي من المسؤولين والمستثمرين ووفود الأعمال من 12 دولة، وأكثر من 20000 متخصص إيراني وأجنبي، وذلك مع رعاية الإلتزام بالبروتوكولات الصحية في العاصمة الايرانية طهران.

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