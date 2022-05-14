١٤‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ٢:٢٢ م
رقم الصحفي: 3087
رمز الخبر: 84752391
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شركة ايرانية تبني وتصدر 4 ناقلات نفط بسعة 113 ألف طن

شركة ايرانية تبني وتصدر 4 ناقلات نفط بسعة 113 ألف طن

طهران/ 14 أیار/ مایو/ ارنا- قال الرئيس التنفيذي لشرکة "صدرا" الايرانية لإنتاج السفن "علي زارعي" ان هذه الشرکة قامت ببناء وتصدير اربع ناقلات نفط بسعة 113 ألف طن.

وفي مؤتمر صحفي على هامش معرض طهران الدولي للنفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات في نسخته الـ26 اشار زارعي الى ان شركة صدرا للصناعات البحرية قامت ببناء أربع ناقلات نفط كبيرة بسعة 113 ألف طن لعميل أجنبي، موضحا: لقد قمنا بتسليم ناقلة واحدة، وسيتم تسليم الثانية بحلول الشهر المقبل، وبدأنا بناء الناقلة الثالثة وسيتم بناؤها وتسليمها في غضون عامين.

واشار زارعي الى ان شركة صدرا قامت بتصميم وهندسة وبناء ونقل وتركيب وتشغيل 10 منصات في حقل بارس الجنوبي بشكل متزامن. كما تقوم الشركة بصيانة 18 منصة في منطقة 2 من حقل بارس الجنوبي.

وشركة صدرا للصناعات البحرية هي شركة إيرانية تقدم الخدمات الهندسية، وبناء السفن، وإنشاء محطات ومنشآت النفط والغاز، والموانئ، وحماية السواحل، وبناء أرصفة الميناء.

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