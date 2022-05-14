وزير الصناعة : تحديد 34 مجالا لرفع مستوى التجارة بين ايران وكوبا

وفي تصريح له اليوم السبت، "اوضح فاطمي امين"، ان طهران وهافانا حققتا انجازات ملفتة على صعيد التعاون الثنائي، وبما يشمل مجالات انتاج الدواء والتعدين وانتاج الادوات المنزلية؛ مبينا ان هذا النجاح سيؤدي الى توفير المزيد من ارضيات التعاون المشترك.

كما تطرق الى تعاون كوبا في مجال انتاج لقاح كورونا المشترك مع "معهد باستور للابحاث" الايراني؛ مبينا انه الى جانب ذلك هناك تعاون ثنائي قائم في مجال انتاج الادوات المنزلية والهادف الى دعم المنتجات المحلية ذات الصلة.

واكد وزير الصناعة الايراني، على ان هذه النشاطات المشتركة تسهم بنحو مؤثر في رفع مستوى التعامل التجاري بين طهران وهافانا.

وعلى صعيد اخر، لفت "فاطمي امين" الى منجزات البلاد عبر تجارة المقايضة رغم الحظر القاسي الراهن؛ مبينا ان مؤشر التجارة غير النفطية في ايران، سجّل بنهاية العام المنصرم (1400 هـ حسب التقويم الفارسي) ما يربو عن 100 مليار دولار، وان الحصة الاكبر من ذلك يعود الى تجارة المقايضة داخل البلاد.

انتهى ** ح ع