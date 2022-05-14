حماس تدين قرار برلين حظر فعاليات يوم النكبة على اراضيها

جاء ذلك بعد ان قررت محكمة ألمانية في برلين، امس الجمعة، حظر جميع مظاهرات "يوم النكبة" الفلسطيني في هذا البلد؛ حسبما اوردته وكالة الاناضول التركية للانباء.

ووفقا لهذا القرار، فقد تم حظر 5 مظاهرات فلسطينية، بحجة أنها "تنطوي على مخاطر نداءات تحريضية أو معادية للسامية وأعمال عنف".

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم حماس "عبد اللطيف القانوع"، عبر بيان صدر عنه السبت : لقد تم حظر الفعاليات بحجج واهية؛ مما يعتبر مصادرة لحق الشعب في إحياء ذكرى نكبته وتهجيره من قراه ومدنه قسرا.

واعتبر "القانوع"، هذا السلوك بانه "يأتي في محاولة لـحجب الرواية التي تظهر حقيقة الوجه القبيح للاحتلال الصهيوني، من خلال تغييب قضية اللاجئين التي تمثل الشاهد الرئيسي على إحدى أكبر عمليات التطهير العرقي لشعبنا، الذي ما زال يعيش معاناتها في كلّ أماكن وجوده".

واكد القيادي في المقاومة الفلسطينية، على "ان حق إحياء ذكرى النكبة يندرج ضمن التعبير عن الرأي، الذي كفلته كافة الأعراف والقوانين الدولية".

وتابع : ان منع هذه الفعاليات، اعتداء صارخ على حرية الرأي والتعبير، وتكريس لسياسة ازدواجية المعايير.

ويحيي الفلسطينيون يوم النكبة في 15 مايو/ أيار من كل عام، لإحياء ذكرى التهجير القسري الصهيوني الذي طال مئات الآلاف من ابناء هذا الشعب المظلوم - في عام 1948.

انتهى ** ح ع