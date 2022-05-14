١٤‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ٩:٤٢ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84753075
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رئيس البرلمان يستضيف الاجتماع الاسبوعي لرؤساء السلطات الثلاث

رئيس البرلمان يستضيف الاجتماع الاسبوعي لرؤساء السلطات الثلاث

طهران / 14 ايار / مايو / ارنا –عقد اليوم السبت، الاجتماع الاسبوعي لرؤساء السلطات الثلاث للجمهورية الاسلامية الايرانية، باستضافة رئيس السلطة التشريعية "محمد باقر قاليباف".

وتم في هذا الاجتماع، الذي التأم بحضور رئيس الجمهورية "اية الله سيد ابراهيم رئيسي" ورئيس مجلس الشورى الاسلامي "قاليباف" ورئيس السلطة القضائية "غلام حسين محسني ايجئي"، استعراض خطة الحكومة المتمثلة في التوزيع العادل لمبالغ ترشيد الدعم الحكومي والتاكيد على تعاون كافة الجهات المعنية بهدف انجاح الاجراءات الحكومية في هذا السياق.

كما تم التنويه خلال الاجتماع، الى اهمية التركيز على اراء المواطنين والنظر في مطالبهم وشكاويهم المتعلقة بتنفيذ الخطة الاقتصادية الجديدة؛ وصولا الى الاهداف المنشودة لتوفير حياة يسودها الهدوء والرخاء للشعب.

انتهى ** ح ع

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