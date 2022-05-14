وزيرا الخارجية الايراني والآذربيجاني يتباحثان هاتفيا بشان تطوير التعاون بين البلدين

وفي هذا الاتصال الهاتفي الذي جرى اليوم السبت أكد وزير الخارجية الايراني على المهمة المشتركة لوزارتي خارجية الجانبين في تطوير العلاقات السياسية.

واشار امير عبداللهيان إلى اجتماع رئيسي البلدين العام الماضي ، وقال: انه تم التوصل إلى توفقات مهمة على مستوى الرئيسين ، وان تنفيذها بالكامل مدرج في جدول الأعمال المشترك بين البلدين.

واعتبر وزير الخارجية الايراني عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بنجاح في باكو أحد التطورات الأخيرة الهامة في تطوير العلاقات الثنائية.

ونوه أمير عبداللهيان إلى الاجتماع المرتقب لبرلمانات الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي (ايكو) المزمع عقده في جمهورية آذربيجان ، معربا عن أمله بأن يؤدي الاجتماع إلى النهوض بالمنظمة اكثر فاكثر.

بدوره اكد وزير خارجية جمهورية آذربيجان على ضرورة تطوير العلاقات الثنائية وإعلن الاستعداد لمواصلة الزيارات الدبلوماسية وتعزيز العلاقات السياسية على مختلف المستويات ، مشددا على العلاقات الوثيقة والراسخة بين البلدين.

ولفت إلى التوافقات التي تم التوصل إليها بين رئيسي البلدن، معتبرا مشاركة الشركات الإيرانية في عملية إعادة إعمار "قره باغ" خطوة مهمة في هذا المسار.

وأكد الجانبان في هذا الاتصال على أهمية استمرار المشاورات والتعاون الإقليمي والدولي وإبعاد العلاقات عن مؤامرات أعداء الشعبين والبلدين.

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