١٥‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ١٢:٥٢ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84753187
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فوز ناشئة ايران على العراق في تصفيات بطولة غرب آسيا بكرة السلة

فوز ناشئة ايران على العراق في تصفيات بطولة غرب آسيا بكرة السلة

طهران / 15 ايار/مايو/ارنا- حقق منتخب ناشئة ايران بكرة السلة فوزا عريضا اليوم السبت على نظيره العراقي بنتيجة 95-53 في اطار تصفيات بطولة غرب آسيا تحت سن 16 عاما.

وهذا هو الفوز الرابع الذي حققته ايران في هذه التصفيات التي اختتمت السبت في الاردن اذ كانت قد فازت ايضا على سوريا 99-50 ولبنان 72-67 والاردن 88-43.

وتصدرت ايران هذه التصفيات باربعة انتصارات ومن دون خسارة لتتاهل الى نهائيات بطولة آسيا للناشئين التي ستجري في الدوحة خلال الفترة من 12 الى 19 حزيران /يونيو القادم وفي ختامها ستتاهل 4 منتخبات الى بطولة كأس العالم لكرة السلة تحت 17 عاما.

مثّل منتخب ناشئة ايران في هذه البطولة كل من: مهراب علم ‌بيكي، معین ‌رضا کاظمي ‌زاده، محمد مهدی حیدري، محمد امیني، یاسین سمیعي، ایمان دلیرزهان، مجتبی یعقوبي، ماني ایزدبناه، حسین مهدیان، صارم جعفري، محمد امین خسروي، صدرا رضائي.

انتهى ** 2342

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