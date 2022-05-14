استقلال طهران يتوج بطلا للدوري الايراني الممتاز

ففي اطار مباريات الجولة 27 التي جرت السبت فاز استقلال طهران على فولاد خوزستان 2-1 في اهواز فيما خسر بسبوليس امام سباهان اصفهان 2-1 في سيرجان.

ورفع استقلال رصيده الى 63 نقطة فيما تجمد رصيد بطل النسخ الخمس السابقة برسبوليس عند 54 نقطة في مركز الوصافة وبلغ رصيد سباهان 52 نقطة في المركز الثالث.

يذكر ان هذه رابع مرة يتوج فيها استقلال طهران ببطولة الدوري الايراني الممتاز فيما يحمل برسبوليس الرقم القياسي في عدد التتويج وهو 7 مرات وياتي بالمرتبة الثانية سباهان اصفهان بـ 5 مرات فيما فاز فولاد خوزستان بالبطولة مرتين وفاز بها كل من باس طهران وسايبا واستقلال خوزستان مرة واحدة.

انتهى ** 2342