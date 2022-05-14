ايران تحرز 7 ميداليات في المصارعة الحرة باولمبياد الصم في البرازيل

وتلقد الميدالية الذهبية محمد سياوشي في وزن 57 كغم فيما احرز الفضية كل من حمید رضا کنعاني في وزن 86 كغم ومحمد رسول قمر بور في وزن 97 كغم وعلي شكيبائي في وزن 125 كغم.

اما الميداليات البرونزية فقد نالها كل من كيوان رستم آبادي في وزن 65 كغم وفرود حجتي في وزن 70 كغم وحسين نوري في وزن 74 كغم ومحسن منوجهر في وزن 92 كغم.

يذكر ان النسخة الـ 24 لدورة الالعاب الاولمبية للصم 2021 انطلقت قبل اسبوعين في البرازيل بمشاركة اكثر من 4 آلاف رياضي ورياضية من 80 دولة في العالم يتنافسون في اطار 20 لعبة وتضم البعثة الرياضية الايرانية 75 رياضيا ورياضية في 8 العاب.

وحققت البعثة الرياضية الايرانية لغاية الان 38 ميدالية؛ 13 ذهبية و 11 فضية و 14 برونزية في العاب الكاراتيه والجودو والتايكواندو والمصارعة الرومانية والمصارعة الحرة.

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