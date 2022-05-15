مجموعة شركات ايرانية تستثمر 7.5 مليار دولار لتطوير حقل آزادكان النفطي

وقال محسن خجسته مهر في مؤتمر صحفي السبت على هامش المعرض الدولي الـ 26 للنفط والغاز والتكرير والبتروكيمياويات: في إطار التطوير الاقصى للحقول المشتركة من خلال الاستفادة من القدرات المحلية، سيتم قريبا إبرام عقد المرحلة الثانية من تطوير حقل آزادكان الشمالي والجنوبي مع كونسرثيوما يضم مجموعة من شركات التنقيب والانتاج والمؤسسات المالية الايرانية بقيمة 7.5 مليار دولار.

وأضاف: لقد تجاوزنا المراحل الاولية لهذا العقد، وسيتم التوقيع على هذا العقد خلال الاشهر المقبلة بمشاركة شركات كفوءة.

وتابع خجستة مهر: ان خطتنا الاخرى، تتمثل في تنويع اساليب بيع النفط من خلال مشاركة القطاع الخاص، ونحن بصدد تشكيل بورصة للنفط الايراني.

وأردف انه سيتم يوم الاحد، التوقيع على مذكرة تفاهم مع شركات بتروكيمياويات بقيمة 3 مليارات دولار في الصناعات الاساسية. وما عدا ذلك، فقد وقعت الشركة الوطنية على عقود ومذكرات تفاهم بقيمة 9.6 مليار دولار، وقيمة العقود لوحدها 4.5 مليار دولار والبقية تفاهمات.

*رفع مستوى الانتاج والصادرات

واوضح محسن خجسته مهر أن كافة الجهود منصبة من أجل استعادة حصة ايران باسواق النفط، ومستعدون لمضاعفة المستوى التصديري الحالي وقال: مثلما تمكنا من رفع انتاج الانتاج الى مستوى ما قبل الحظر فاننا مستعدون ايضا لرفع حجم الصادات الى الضعف.

واشار الى اجهاض الحظر بدلا عن الالتفاف على الحظر واضاف: لو تم رفع المشاكل الدولية فان الصادرات سترتفع بنسبة 100 بالمائة.

ونوه الى زيادة صادرات النفط الايرانية بنسبة 40 بالمائة وقال: ان صادرات المكثفات الغازية ارتفعت لوحدها بنسبة 3.5 ضعف.

ولفت الى زيادة الطاقة الانتاجية للنفط في البلاد الى 5.7 مليون برميل يوميا، معتبرا ان الضرورة الاهم هي الاستثمارات التي تتم باسلوبين واضاف: انه وبغية الوصول الى انتاج 5.7 مليون برميل يتوجب توظيف استثمارات بقيمة 90 مليار دولار.

*اتفاقيات مع روسيا

واشار الى توقيع العديد من الاتفاقيات مع روسيا خلال زيارة رئيس الجمهورية آية الله رئيسي الى روسيا قبل عدة اشهر واضاف: هنالك الان 5 حقول نفطية في ايران يجري تطويرها من قبل شركات روسية فضلا عن حقلين سيتم العمل على تطويرهما مستقبلا.

كما نوه الى مقايضة الغاز بين تركمنستان وجمهورية آذربيجان عن طريق ايران في مؤشر الى ان ايران يُعتمد عليها ويمكنها ان تكون قطب الطاقة في المنطقة والموفرة لها.

ولفت مساعد وزير النفط الى توقيع مذكرة تفاهم بين ايران وجمهورية آذربيجان وقال: لم نصل الى اتفاق للتطوير المشترك في بحر قزوين لغاية الان.

*حقل آرش النفطي

وقال خجستة مهر حول حقل آرش النفطي المشترك مع الكويت والسعودية: هنالك قرار لشركة النفط الوطنية الايرانية حول حقل آرش لنقل المنصة وبرج الحفر اليها.

واضاف: ان مشروع التطوير المبدئي لحقل آرش سيبدا مع نقل برج الحفر.

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