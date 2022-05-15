إصابة 10 فلسطینیین برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، نقلا عن شهود عيان، أن الجيش الإسرائيلي اقتحم قرية كفر قدوم شرقي قلقيلية شمال الضفة، وإثر ذلك اندلعت مواجهات مع شبان فلسطينيين.

وأضافت: " أن الجيش أطلق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز ما أدى إلى إصابة 3 شبان بالرصاص المطاطي، والعشرات بحالات اختناق".

ووسط الضفة، إن الجيش الإسرائيلي اقتحم قرية الجانية غربي رام الله، وأطلق قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه منازل الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابات بالاختناق، بينهم نساء وأطفال.

وأضاف أن "مواجهات اندلعت في قرية النبي صالح غربي رام الله (وسط)، وأغلق الجيش خلالها البوابة الرئيسية المؤدية إلى القرية".

وعادة تشهد مناطق متفرقة من الضفة الغربية فعاليات رافضة للاستيطان على خطوط التماس مع الجيش لإسرائيلي، الذي يقوم بتفريقها وملاحقة المتظاهرين داخل قراهم وبلداتهم.

انتهی**3269