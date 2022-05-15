باقري كني: نؤكد في المفاوضات على ضرورة الغاء الحظر المفروض علينا

وأوضح "علي باقري كني" خلال تفقده المعرض الدولي للنفط والغاز والبتروكيماويات في طهران الیوم الاحد، ان السياسة الاستراتيجية المتمثلة في تحييد الحظر، إلى جانب المبادرة الذكية لالغائه ، جعلت حيلة العدو في وقف قطار التنمية الشاملة للبلاد عديمة الجدوى.

وتابع قائلا : ان الإرادة القوية والقدرة المدهشة لخبراء صناعة الطاقة في البلاد تحولت فن الالتفاف على الحظر الذي كان ذات يوم الأداة الوحيدة لهذه الصناعة في مواجهة العقوبات الذكية التي فرضها الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن على إيران جعلته كتكنولوجيا" لمواجهة عقوبات أوباما ثم تحولت إلى "معرفة" لتحیید الحظر الذي فرضه " الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من خلال انتهاجه سياسته "الضغط الأقصى" ضد ایران.

واضاف: تسعى دول أخرى خاضعة للحظر إلى اكتساب العلم والمعرفة من ايران لتحييد الحظر المفروض عليها.

وأشار إلى أن قدرة العلماء على تحييد الحظر ستزيد بشكل كبير من القدرة الدبلوماسية للبلاد على الغائه کما سيعزز قوتنا الرادعة في مواجهة العقوبات القمعية واضاف ان صمودنا في الغاء الحظر ، رهن بالحفاظ على قدرات البلاد في الغاء الحظر.

واکد: إن الجمهورية الإسلامية الایرانیة جادة في عملية المفاوضات الرامیة الی الغاء الحظر والوفاء بالالتزامات الدولية، كما تقف بحزم في "عدم الثقة بالعدو" و "عدم الاعتماد على الأجانب".

وصرح : تتطلب العقلانية الثورية أن نستخدم كل إمكانيات الساحة الدبلوماسية لتأمين المصالح الوطنية من خلال عدم الثقة بالعدو وعدم الاعتماد على الأجانب.

وقال ستستخدم وزارة الخارجية ، بالتعاون مع علماء الطاقة في البلاد، جميع قدراتها الدولية لتعزيز قدرة ایران على "تحييد الحظر المفروض علیها.

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