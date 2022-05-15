امير عبداللهيان : طهران وبكين تربط بينهما علاقات ستراتيجية

"امير عبداللهيان" ادلى بهذا التصريح خلال الاجتماع التنسيقي لمجموعة الصداقة البرلمانية بين ايران مع الصين وباكستان، الذي التأم اليوم الاحد بحضور رئيس واعضاء المجموعة من جانب و وزير الخارجية ومساعديه للشؤون الاقتصادية والقنصلية واخرين من كبار المسؤولين في الخارجية.

الى ذلك، اعرب رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية والصينية "احمد امير ابادي فراهاني" عن تقديره لموقف وزير الخارجية الداعم لدور مجلس الشورى الاسلامي في سياق تعزيز العلاقات السياسية للجمهورية الاسلامية مع سائر البلدان ولاسيما الصين.

واكد "فراهاني" على استعداد مجموعة الصداقة الايرانية الصينية لدعم سير العلاقات المتنامية بين الجانبين.

من جانبه، قدم مساعد وزير الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية "مهدي صفري" احاطة حول العلاقات الاقتصادية بين الجمهورية الاسلامية وجمهورية الصين الشعبية؛ مضافا الى اخر المستجدات داخل الاسواق الحدودية مع باكستان.

انتهى ** ح ع

