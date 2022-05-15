خطيب زادة : حقوق الانسان تحوّلت الى اداة سياسية بيد القوى العالمية

وفي تصريح خلال ندوة عقدتها لجنة حقوق الانسان الايرانية اليوم، اعتبر "خطيب زادة"، ان حقوق الانسان بات احد ابرز الضحايا في الصعيد الدولي، بعد ان تحول الى الية بيد القوى العالمية لتحقيق اجنداتها.

واعرب متحدث الخارجية عن اسفه من ان هذه السلوكيات، جعلت من المبادئ السامية لحقوق الانسان العوبة بيد البؤر التابعة للقوى العالمية.

وعلى صعيد اخر، اكد خطيب زادة على استعداد وزارة الخارجية لتقديم الدعم الممكن الى منظمات المجتمع المدني الايرانية (المعنية بشؤون حقوق الانسان) لتحصل على دور استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (اكوسوك) وايضا الحضور في المحافل الدولية.

انتهى ** ح ع

