مسؤول بوزارة النفط: تركيا والعراق تقدما بطلب زيادة واردات الغاز الايراني

وفي تصريح للصحافيين اليوم الاحد، اوضح جكيني : نحن اجرينا مفاوضات مع الجانب التركي، نظرا لرغبته في تمديد عقد استيراد الغاز الايراني وطلبه زيادة حجم الاستيراد.

واضاف : نحن سنبذل جهدنا في ضوء الظروف المتاحة لتحقيق ذلك؛ لافتا الى تشكيل فريق عمل يدرس امكانية زيادة حجم الصادرات الى جانب تمديد العقد (مع تركيا).

وحول توريد الغاز الايراني الى العراق، صرح جكيني ان الاخير ايضا تقدم بطلب تمديد العقد (معنا) والذي سينتهي العام القادم.

وقال هذا المسؤول بوزارة النفط : اننا نواصل جهودنا بهدف تفعيل تجارة الغاز واتخاذ ونعمل على تصدير هذا المنتج الوطني الى ارمينيا واذربيجان وتركيا والعراق.

انتهى ** ح ع

