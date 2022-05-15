رئيس الجمهورية يهنئ البعثة الرياضية الايرانية لحلولها بالمركز الثالث في اولمبياد الصم

وجاء في برقية وجهها الرئيس آية الله رئيسي بالمناسبة مساء الاحد: ان هذا النجاح والتقدم 4 مراكز في جدول الميداليات (مقارنة مع الدورة السابقة) جسّد ارادة وقدرة شباب ايران الاسلامية الاعزاء.

واضاف: ان حصد البعثة الرياضة الايرانية 40 ميدالية ملونة والحلول بالمركز الثالث في دورة الالعاب الاولمبية للصم مبعث سرور وفخر للشعب الايراني خاصة عشاق الرياضة.

وهنأ رئيس الجمهورية الشعب الايراني بهذا النجاح، موجها الشكر والتقدير لجميع الرياضيين والمدربين والمعنيين برياضة الصم في البلاد.

يذكر ان البعثة الرياضية الايرانية لدورة الالعاب الاولمبية الـ 24 للصم في البرازيل 2021 ، حلت في المركز الثالث بعد اوكرانيا والمانيا بحصدها 14 ميدالية ذهبية و 12 فضية و 14 برونزية.

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