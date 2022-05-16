النفیر العام ضد الاحتلال في جنین

وذكرت مصادر محلية، أن كتائب شهداء الأقصى في محافظه جنين، وكتيبه جنين التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، والغرفه المشتركة للمقاومة، دعت في بيان مشترك إلى الإضراب الشامل والحداد العام الیوم الاثنين، إكراماً لروح الزبيدي وكافة الشهداء، معلنين النفير العام في كافه المحافظات الوطن والضوء الأخضر لتوجيه ضربات للمستوطنين.

واستشهد امس الأحد، الأسير الجريح "داوود الزبيدي" من مخيم جنين متأثرا بجروحه التي أصيب بها قبل يومين برصاص جيش الاحتلال في المخيم وشارك المئات من أهالي مدينة جنين، في مسيرات غاضبة وتوعد المتظاهرون الاحتلال بالرد والانتقام.

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