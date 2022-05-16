رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة یصل الى طاجیکستان

وافاد مراسل "ارنا"، ان رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة والنائب الأول لوزير الدفاع الطاجيكي اللواء"إمام علي صابر زاده" وعدد من المسئولين العسكريين من هذا البلد استقبلوا اللواء باقري والوفد المرافق له في العاصمة دوشنبه.

وأشار اللواء باقري إلى تعزيز وتطوير التعاون العسكري والدفاعي بين إيران الإسلامية وجمهورية طاجيكستان كأهداف رئيسية للزيارة وقال: ان الجمهورية الإسلامية الايرانية وجمهورية طاجيكستان في منطقة جيوسياسية حساسة والاحداث التي تشهدها كل من البلدين ستترك تاثيرها على الاخرى.

وفي إشارة إلى سياسة الحكومة الايرانية لتطوير العلاقات مع الجيران، أضاف رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة: من أجل تحسين الأمن والسلام في كلا البلدين سنعقد اجتماعات ثنائية خلال الرحلة مع المسؤولين العسكريين والسياسيين في طاجيكستان.

وسيلتقي اللواء باقري خلال الزيارة برئيس جمهورية طاجيكستان ويزور المراكز العسكرية والعلمية للقوات المسلحة الطاجيكية.

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