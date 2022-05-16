حملة تدعو لـ"عاصفة تغريد" لوقف مهرجان إسرائيلي في مصر

وقالت في بيان عبر تویتر: "إن عاصفة التغريد تهدف إلى زيادة الضغط على المتورطين مع الاحتلال للانسحاب من المهرجان، والضغط على وزارة السياحة المصرية ونقابة العاملين في السياحة والفنادق، للضغط على الأماكن المستضيفة لهذه المهرجانات لمنع تكرار حدوثها على أرض مصر، وتطهيرها من الاحتلال العنصري السارق الطامع في أرضنا وتاريخنا".

وطالبت كل المصريين بالصمود في هذه الحملة حتى تنظیف سيناء من المهرجانات الصهيونية، وحتى تراجع الفنادق المستضيفة لمثل هذه المهرجانات.



وأكدت تمسكها بحملات المقاطعة، ونشر التوعية والتدوين ومقاطعة الفنادق والأماكن المتورطة مع الاحتلال، من خلال التقييم السلبي على مواقع وتطبيقات حجوزات السفر.

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