١٦‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ٧:٢٠ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84755573
T T
٠ Persons

سمات

سفير ايران الجديد في بغداد يسلم وزير الخارجية العراقي نسخة من اوراق اعتماده

سفير ايران الجديد في بغداد يسلم وزير الخارجية العراقي نسخة من اوراق اعتماده

بغداد / 16 ايار /مايو / ارنا – التقى السفير الايراني الجديد في بغداد "محمد ال صادق" اليوم الاثنين بوزير الخارجية العراقي "فؤاد حسين"، وقدم اليه نسخة من اوراق اعتماده.

وفي تصريحه خلال هذه المراسم، اكد "ال صادق" على ضرورة تعزيز العلاقات الايرانية العراقية في جميع المجالات وبذل الجهود المشتركة لتحقيق ذلك.

ونوه السفير الايراني الجديد الى اقتراب موعد زيارة الاربعين الحسينية، والتقديرات حول توجه الحشود الغفيرة من الزوار الايرانيين الى العراق، داعيا الحكومة العراقية الى التعاون اكثر فاكثر للتسريع في وتيرة اجراءات الغاء التاشيرات بين البلدين. 

الى ذلك، اكد وزير خارجية العراق على موقف بلاده الداعم لفتح مزيد من قنوات الحوار الثنائي وبما يشمل قضايا الامن والتغير المناخي وتداعياته.

انتهى ** ح ع 
 

سمات

تعليقك

You are replying to: .
captcha