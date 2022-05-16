طهران تستضيف غدا اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران وغانا

وذكرت وزارة الجهاد الزراعي انه سيجري يوم غد الثلاثاء (17 مايو) ، في طهران، عقد اجتماعات على مستوى خبراء البلدين ، قبل ان يعقد بعد غد الاربعاء الاجتماع السابع للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي الإيراني-الغاني برئاسة وزير الجهاد الزراعي سيد جواد ساداتي نجاد في طهران .

ويحضر هذا الاجتماع عن الجانب الغاني وزير الثقافة والفنون والسياحة الغاني محمد إبراهيم أول على راس وفد يضم 40 عضوا.

وسيجري في حفل افتتاح الاجتماع السابع للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران وغانا ، عقد اجتماع ثنائي بين وزير الجهاد الزراعي الايراني ووزير الثقافة والفنون والسياحة الغاني للتباحث وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما سيوقع البلدان خلال هذا الاجتماع على وثائق للتعاون الثنائي .

يذكر ان الاجتماع السادس للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران وغانا ، والذي عقد في أكرا في نوفمبر 2017 ، تم خلاله توقيع 3 وثائق للتعاون في مجالات الزراعة خارج الحدود والرياضة والشباب.

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