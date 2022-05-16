ارتفاع عدد الاصابات خلال قمع الاحتلال تشييع جنازة الشهيد وليد الشريف الى 52 اصابة

واورد موقع "فلسطين اليوم" ان جمعية الهلال الأحمر اشارت الى أن طواقم الهلال الأحمر نقلت 12 مصابًا إلى المستشفى، اثنان منهم إصابتهما في العين".

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان بأن قوات الاحتلال اعتدت على مشيعي جثمان الشهيد وليد الشريف في القدس المحتلة، كما اقتحمت مقبرة المجاهدين اثناء التشييع، وأطلقت الرصاص المطاطي بكثافة صوب المشيعين والصحفيين.

القناة العبرية 14 افادت بإصابة 4 من عناصر شرطة العدو خلال المواجهات المندلعة شرق القدس المحتلة.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، سلمت مساء الاثنين، جثمان الشهيد وليد الشريف الى ذويه من مركز شرطة الاحتلال في حي الشيخ جراح شرق مدينة القدس المحتلة.

وكان الشاب الشريف (23 عاما) من بيت حنينا، استشهد السبت الماضي، متأثرا بإصابته داخل المسجد الأقصى في الجمعة الثالثة من رمضان.

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