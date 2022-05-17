الاحتفالات في لبنان بفوز مرشحي المقاومة في الانتخابات

وفي الجنوب هناك الكثير من المسيرات المحتفلة بانجاز مرشحي المقاومة الانتخابي.

وهناك اجواء احتفالية في مدينة بعلبك وسائر مدن المنطقة والقضاء بالفوز الكبير للائحة الامل والوفاء بـ ٩ مقاعد.

و اشاد مرشح حزب الله حسن فضل الله بمشاركة اللبنانيين في الانتخابات البرلمانية . وقال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله “مرة جديدة يقدم أهلنا الشرفاء أبهى صور الوفاء لدماء شهدائهم، وتضحيات مجاهديهم، وخياراتهم الوطنية، فكانت تلبيتهم لنداء قائد مقاومتهم، بالمشاركة الواسعة في الإنتخابات النيابية تعبير حي عن صدق إنتمائهم لهذه المقاومة”.

وتابع فضل الله في بيان له “لقد واجهوا بأصواتهم أعتى حرب سياسية إعلامية مالية قادتها دول وجماعات لكسر إرادتهم، لكن حضور أهلنا في صناديق الإقتراع كان الرد القوي على هذه الحرب، فأحبطوا بذلك رهانات المضللين والمحرضين ومزوري الوقائع، وكانوا على قدر الإحساس بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم، وهو ما رأينا صوره الشعبية والإنسانية المعبرة في بلداتنا ومدننا المعطاءة”.

وتنافس في هذه الانتخابات التشريعية، التي تجرى كل 4 سنوات، 103 قوائم انتخابية تضم 718 مرشحاً موزعين على 15 دائرة انتخابية، لاختيار 128 نائباً في البرلمان.

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