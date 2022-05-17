مساعد وزير الخارجية الإيراني یجتمع مع نظيرته السلوفاكية

والتقت نائبة وزير الخارجية السلوفاكية، امس الاثنین نظیرها الایراني "مهدي صفري" لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأشار صفري خلال اللقاء إلى قدرات إيران في مجالات الطاقة والبتروكيماويات والتقنيات الجديدة والصناعات الغذائية والدوائية والطبية ومنها إنتاج لقاح كورونا معلنا عناستعداد ایران للتعاون الاقتصادي مع سلوفاكيا.

من جانبه أعربت نائبة وزير الخارجية السلوفاكية عن ارتياحها لزيارتها إلى إيران کما أعربت عن أملها في أن يكون عقد لجنة اقتصادية مشتركة خطوة مهمة في تطوير التعاون التجاري بين البلدين.

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