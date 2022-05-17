محمد رعد لخصوم المقاومة: نريد حكومة وطنية وإياكم أن تكونوا وقود حرب أهلية

وأفاد موقع العهد الإخباري انه توجّه محمد رعد الى الفريق الآخر خلال استقباله في النبطية إحتفالاً بالفوز بالإنتخابات قائلاً أنه إذا لم تريدون حكومة وطنية فأنتم تقودون لبنان إلى الهاوية وإياكم أن تكونوا وقود حرب أهلية،

واضاف : نحن نرتضيكم أن تكونوا خصومًا لنا في المجلس النيابي لكن لا نرتضيكم أن تكونوا دروعًا لـ"إسرائيل".

وبارك رعد لشعب المقاومة انتصاره على مشاريع الخصوم ومن يتكرس بهم، معتبرًا أن لغة الكراهية والحقد التي لا تزال على ألسنة خصوم المقاومة وأهلها لا تصنع وطنًا.

وقال : عليكم التعاون معنا وإلا فإن مصيركم العزلة، مشدّدًا على أننا نحن نحرص على العيش المشترك وإياكم أن تكونوا أعداءً لنا فالسلم الأهلي خط أحمر.

وأضاف: سنسعى الى معالجة الأزمة الإقتصادية التي أغرقنا بها أعداء لبنان وإياكم أن تخطئوا الحساب معنا.

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