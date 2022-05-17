الهلال الأحمر الإيراني من بين افضل جمعيات في العالم

وقال يعقوب سليماني في الاجتماع الذي اقیم اليوم الثلاثاء بمدینة المشهد المقدسة مرکز محافظة خراسان الرضویة شمال شرق البلاد تحت عنوان "خدمة الهلال الأحمر لمدة قرن" : ان الهلال الأحمر الإيراني هو واحد من أفضل 5 جمعيات استجابة للأزمات.

وأضاف ان الأعداء وخاصة في المجال الثقافي يبذلون قصارى جهدهم لإخماد أفكار مُفجّر الثورة الإسلامية الإمام الخميني (ره) وقائد الثورة الاسلامية اية الله العظمى" السيد علي الخامنئي"، لكن الشباب المتطوع الايراني ومنهم رجال الإنقاذ بحضورهم النشط في المجالات المختلة يلقون ردا حاسما وقاطعا علی الأعداء.

واکد : یمثل الشباب الایرانی رادعا ضد الأعداء في تحقيق اغراضهم .

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