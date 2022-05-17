ايران تدشن مصنع مسيرات "أبابيل 2" في طاجيكستان

وتم إنشاء مصنع لانتاج مسيرات "أبابيل 2" بجهود خبراء الصناعات الدفاعية والقوات المسلحة الايرانية وتم تدشينه بحضور اللواء محمد باقري ووزير الدفاع طاجيكستان ومجموعة من كبار القادة العسكريين في هذا البلد في العاصمة دوشنبه في اطار تعزيز وتطوير التعاون العسكري والدفاعي المشترك بين البلدين.

وأشار اللواء باقري في كلمة القاها في مراسم الافتتاح إلى أن الجمهورية الإسلامية الايرانية وبجهود المتخصصين والعلماء الملتزمين وباستخدام قدراتها الداخلية، تمكنت من تحقيق نمو كبير في جميع المجالات العسكرية والدفاعية، وخاصة الطائرات المسيرة، وقال: نحن اليوم في وضع يمكننا من خلاله تصدير المعدات العسكرية إلى الدول الحليفة والصديقة بالإضافة إلى تلبية الاحتياجات المحلية من أجل ارساء الأمن والسلام الدائمين.

ووصف باقري، افتتاح مصنع مسيرات "أبابيل 2" في طاجيكستان بأنه نقطة تحول في التعاون العسكري بين البلدين، مضيفا سنرى في المستقبل المزيد من التعاون والتعامل على جميع مستويات الدفاع العسكري بين إيران وطاجيكستان.

كما التقى اللواء باقري، رئيس لجنة أمن الدولة بجمهورية طاجيكستان الفريق سيمومين يتيموف، ، وبحث معه التعاون الثنائي في قضايا الأمن والحدود.

وكان تعزيز القدرات الدفاعية والعسكرية من أجل زيادة التعاون في الحدود المشتركة ، وكذلك القضايا والتطورات في المنطقة وأفغانستان من أهم محاور هذا اللقاء.

وأكد الجانبان على استمرار التعاملات والمشاورات والاجتماعات المتخصصة حول القضايا الثنائية والإقليمية.

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