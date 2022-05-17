مسؤول ايراني : إيران من أفضل دول العالم في التطعيم ضد الأمراض

وقال محسن زهرائي رئيس قسم الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات في وزارة الصحة في تصريح خاص لمراسل وكالة ارنا الیوم الثلاثاء،: تجاوزت التغطية بالتطعيم في إيران لوقاية المزيد من الامراض من 95بالمائة منذ سنوات عديدة.

واکد ان شعار برنامج التطعيم هو ان لا ينبغي أن یفقد أي طفل حیاته بسبب أمراض يمكن الوقاية منها باللقاحات.

واشارالی تفشي مرض الحصبة في البلاد مع نمو السكان مواطنين غير إيرانيين فيها.

واکد ان ایران أتاحت لجميع مواطنين غير إيرانيين المقيمين فيها تطعيم أطفالهم ضد مرض الحصبة.

وقال : تم تطعيم 235 ألف مواطن غير إيراني في الفئة العمرية من 9 إلى 30 عامًا ضد الحصبة في الأسابيع الأخيرة في البلاد.

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