١٧‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ٣:٥٠ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84756550
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مسؤول : العراق يدين بواقع 1.6 مليار دولار قبال استيراد الغاز من ايران

مسؤول : العراق يدين بواقع 1.6 مليار دولار قبال استيراد الغاز من ايران

طهران / 17 ايار / مايو / ارنا – اعلن المدير العام لشركة الغاز الوطنية (الايرانية)، مجيد جكيني، ان العراق يدين بمبلغ وقدره مليارا و600 مليون دولار ازاء استيراده الغاز من ايران؛ مضيفا انه يتعيّن على هذا البلد سداد دينه في مدة اقصاها شهر واحد.

واوضح "جكيني" في تصريح له اليوم الثلاثاء، انه وفقا للاتفاق الموقع بين طهران وبغداد، ينبغي على الاخيرة ان تدفع مليارا و600 مليون دولار قبال استيرادها الغاز من الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وفي المقابل صرح هذا المسؤول بوزارة النفط، انه يتعين على ايران توريد الغاز الى العراق وفقا للحجم المحدد في الاتفاق الثنائي بين البلدين.

ولفت "جكيني"، انه نظرا لظروف العراق وحاجته الى استيراد مزيد من الغاز الايراني، فقد تم الاتفاق على الاستمرار وزيادة حجم صادرات الغاز الايراني الى هذا البلد؛ على ان تسدد بغداد الدين المستحق الى ايران في غضون شهر واحد.

انتهى ** ح ع 

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