مسؤول : العراق يدين بواقع 1.6 مليار دولار قبال استيراد الغاز من ايران

واوضح "جكيني" في تصريح له اليوم الثلاثاء، انه وفقا للاتفاق الموقع بين طهران وبغداد، ينبغي على الاخيرة ان تدفع مليارا و600 مليون دولار قبال استيرادها الغاز من الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وفي المقابل صرح هذا المسؤول بوزارة النفط، انه يتعين على ايران توريد الغاز الى العراق وفقا للحجم المحدد في الاتفاق الثنائي بين البلدين.

ولفت "جكيني"، انه نظرا لظروف العراق وحاجته الى استيراد مزيد من الغاز الايراني، فقد تم الاتفاق على الاستمرار وزيادة حجم صادرات الغاز الايراني الى هذا البلد؛ على ان تسدد بغداد الدين المستحق الى ايران في غضون شهر واحد.

انتهى ** ح ع