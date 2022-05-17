اتفاق ايراني كوبي على رفع مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى اليوم الثلاثاء بين "خاندوزي" و"كابريساس" الذي يزور طهران بصفته مبعوثا خاصا عن رئيس الجمهورية الكوبي.

وقال وزير الاقتصاد في هذا اللقاء : ان حكومة الجمهورية الاسلامية ترغب على الدوام في بناء علاقات اقتصادية مستديمة مع دول امريكا اللاتينية وتاكيدا دولة كوبا.

واضاف، ان كوبا تحظى باهمية خاصة لدى ايران؛ وذلك في ضوء تاريخ العلاقات السياسية الرفيعة والتعاون الثنائي في المجالات الصحية والزراعية.

واستطرد، انه "يتعين علينا، بهدف توسيع مجالات التعاون المشترك، ان نمضي قدما وبخطوات حاسمة نحو تنفيذ التوافقات المبرمة بين طهران وهافانا.

وعزا خاندوزي الاسباب الرئيسية لعدم توسع التعاون التجاري بين البلدين، الى عدم توفر معلومات وافية لدى التجار ورجال الاعمال الايرانيين والكوبيين حول الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة في كلا البلدين.

ودعا في سياق معالجة هذا الامر، الى تنظيم ندوات عبر الفضاء الافتراضي بمشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص في ايران وكوبا لمناقشة الطاقات والفرص التجارية المتوفرة لديهما.

الى ذلك، قدم نائب رئيس الوزراء الكوبي نبذة حول الخطط التنموية في بلاده وايضا العناصر المؤثرة سلبا، بما في ذلك الحصار الاقتصادي وتداعيات جائحة كورونا؛ مبينا ان ظاهرتي التغير المناخي والحرب الاوكرانية تركت اثارا سلبية على ظروف الامن الغذائي في كوبا.

واكد "كابريساس" خلال اللقاء مع وزير الاقتصاد اليوم، على رغبة كوبا في الاستفادة من تجارب الشركات الايرانية لتنفيذ المشاريع الاقتصادية الاساسية في هذا البلد.

يذكر ان نائب رئيس الوزراء الكوبي يزور ايران على راس وفد رفيع، لاجراء مباحثات مع كبار مسؤولي البلاد واقامة الاجتماع الثامن عشر للجنة التعاون الاقتصادي بين البلدين.

انتهى ** ح ع