على المنظمات الدولية اتخاذ مواقف مناسبة حيال افغانستان وفلسطين واليمن

واعرب "امير عبداللهيان" خلال اللقاء مع مساعد وزير خارجية سلوفاكيا السيدة "اينغريد بريتكوفا"، عن تاييده لنتائج المشاورات السياسية التي اقيمت باستضافة طهران على مستوى مساعدي وزيري خارجية البلدين.

كما نوه باستعداد الجمهورية الاسلامية لرفع مستوى التعاون السياسي والاقتصادي في الصعيدين الثنائي والمنظمات الدولية، مع جمهورية سلوفاكيا.

ولفت وزير الخارجية، بان تنظيم اجتماع لجنة التعاون الاقتصادي المشتركة، سيتح فرصة مواتية للتشاور حول المزيد من مجالات التعاون بين طهران و براتيسلافا.

وفي معرض الاشارة الى التطورات الاقليمية، جدد امير عبداللهيان التاكيد على موقف ايران الرافض للحروب واستهداف المدنيين؛ مشيرا الى الوضع المزري في عدد من بلدان المنطقة.

واستطرد قائلا : للاسف نحن اليوم نشاهد احداثا مؤلمة من الاعتداء على المدنيين والنساء والاطفال في افغانستان وفلسطين واليمن؛ وبما يلزم على المؤسسات والمنظمات الدولية والاوروبية ان تتخذ مواقف مناسبة وبمزيد من التركيز في هذا الخصوص.

الى ذلك اعربت مساعدة وزير الخارجية السلوفاكي عن ارتياحها لانعقاد جولة المشاورات السياسية بين طهران و براتيسلافا (باستضافة ايران).

واكدت السيدة "بريتكوفا" خلال مباحثاتها مع "امير عبداللهيان" اليوم، على تعزيز العلاقات السياسية والتعاون الاقتصادي بين البلدين.

انتهى ** ح ع